После столкновения автобусов в столице российского региона прогремел взрыв

Газовый баллон взорвался после столкновения двух автобусов в столице Курской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным портала, после ДТП и прогремевшего взрыва пострадали шесть человек. Baza уточняет, что автобус попал в аварию из-за отказавших тормозов. В свою очередь, Telegram-канал «112» сообщает, что после аварии были повреждены семь автомобилей, два из которых сгорели.

Власти Курска не публиковали официальных подтверждений факта ДТП.