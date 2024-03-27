В аэропорту Пулково задержали пассажира, сообщившего об угрозе теракта

Полицейские задержали в аэропорту Пулково 48-летнего жителя Кемеровской области. Мужчина решил пошутить и сообщил об опасных предметах в ручной клади его знакомого. Российская газета

«Подозрительных предметов обнаружено не было... Выявлен 48-летний житель Кемеровской области, который из хулиганских побуждений заявил о том, что якобы у его знакомого в ручной клади находятся опасные предметы», — говорится в заявлении Управления на транспорте МВД России по СЗФО. RT на русском

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). ТАСС