Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье

На руднике «Пионер» в Приамурье приостановили большую часть аварийно-спасательных работ.

«Приостановлены все работы, включая бурение четвёртой скважины, из-за подвижности грунта. Сохраняется риск повторного прорыва породы», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

Ранее бурение ещё одной скважины на руднике «Пионер» показало наличие воды в шахте.

Управляющему директору рудника «Пионер» предъявлено обвинение за нарушение требований безопасности при ведении работ после обвала.