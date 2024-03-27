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На руднике «Пионер» приостановили большую часть аварийно-спасательных работ

На руднике «Пионер» в Приамурье приостановили большую часть аварийно-спасательных работ.

Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье
© РИА Новости
«Приостановлены все работы, включая бурение четвёртой скважины, из-за подвижности грунта. Сохраняется риск повторного прорыва породы», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

Ранее бурение ещё одной скважины на руднике «Пионер» показало наличие воды в шахте.

Управляющему директору рудника «Пионер» предъявлено обвинение за нарушение требований безопасности при ведении работ после обвала.

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