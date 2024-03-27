В Сочи устраняют последствия ночного удара стихии

В Сочи провели основные работы по ликвидации последствия непогоды, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

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"В ночь с 26 на 27 марта на побережье выпало от 12 до 24 миллиметров осадков, в горном кластере - около 60 миллиметров в виде снега, - говорится в сообщении. - Наблюдалось волнение моря три балла. Гидрологическая обстановка в норме. Уровень воды в реках повышался, но отметок неблагоприятных и опасных явлений не достигал".

Сильный ветер повалил 26 деревьев. Обошлось без пострадавших. Упавшие стволы распилили и большую часть уже вывезли. Сейчас местами продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Отмечается, что социальные объекты открыты, движение общественного транспорта работает в штатном режиме. Сегодня в некоторых районах возможны осадки и усиление ветра.

Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме.

Напомним, в понедельник оперативные службы предупредили об ухудшении погоды.