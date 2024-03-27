Названа вероятная причина обвала на руднике «Пионер»

Причиной обвала в шахте рудника «Пионер» могла стать вода, которая скопилась на дне карьера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

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«По одной из версий, вода, которая скопилась на дне карьера, прорвалась в выработки рудника, которые находятся под карьером», — объяснил агентству источник.

По его словам, вместе с водой провалилась горная порода, которая отделяла карьер от зоны где работали шахтеры. Отмечается, что для предотвращения таких ситуаций воду должны были своевременно откачивать.

18 марта в Амурской области на руднике «Пионер» произошел обвал. Туда направили группу спасателей, которые смогли попасть внутрь по вентиляционному уклону. Они пытаются восстановить связь с рабочими и расчистить транспортный уклон. Внутри рудника могут находиться 13 человек. Подробнее о том, что сейчас происходит вокруг ситуации на руднике «Пионер», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МЧС подтвердили, что в трех скважинах на руднике «Пионер» обнаружена вода.