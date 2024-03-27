ЧП в Балтиморе: береговая охрана США не может найти выживших

Экстренные службы Соединенных Штатов вряд ли смогут найти живыми шесть человек, которые пропали после обрушения моста в Балтиморе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя американской береговой охраны.

По его словам, на это влияет, в том числе и низкая температура воды. В ближайшее время поисково-спасательные работы будут приостановлены.

Ранее исполнительный вице-президент компании Brawner Builders Джеффр Прицкер заявил, что шесть рабочих, которые были на мосту, по предварительным данным, погибли.

Автомобильный мост Key Bridge в Балтиморе обрушился после того, как в него врезалось судно. Как заявили власти, никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Бригада работала на середине моста во время его обрушения. Шесть человек считаются погибшими.