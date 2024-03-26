Стали известны последствия для художника Конашенка за слова о «Крокусе»

Художник Николай Конашенок стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма, ему грозит до семи лет лишения свободы. О последствиях за слова о теракте в «Крокус Сити Холле» пишет Mash.

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По информации издания, мужчина пытался покинуть Россию и вылететь в Ереван, однако был задержан полицейскими в аэропорту Пулково.

Глава «Новой Голландии» в Петербурге уволилась из-за слов мужа о теракте в «Крокусе»

О задержании мужчины стало известно вечером 25 марта. Незадолго до этого его супруга Роксана Шатуновская уволилась с поста директора петербургского комплекса «Новая Голландия».