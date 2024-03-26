МЧС России опубликовало обновлённый поимённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье из 120 человек.

Список был опубликован на сайте ведомства.

«Предварительный список погибших в Московской области опубликован на официальном интернет-портале МЧС России по состоянию на 20:00 (по данным Минздрава России)», — отмечается в заявлении в Telegram.

Уточняется, что список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.

Стали известны подробности побега исполнителей теракта в «Крокусе»

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.

Также сообщалось, что в Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в «Крокусе».