Информация от задержанных подтверждает украинский след в теракте в "Крокус сити холле", заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. ТАСС

По его словам, исламисты самостоятельно не смогли бы подготовить теракт в "Крокусе", поэтому им оказывали в этом процессе помощь. Москва24

Ранее Бортников заявил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» стремились скрыться на Украине, для них было подготовлено «окошко», и их там готовы были встречать «как героев». По его словам, российские спецслужбы устанавливают всех причастных к теракту, при этом сотрудничают с коллегами из дружественных государств. Парламентская газета