Беркович и Петрийчук оставили за решеткой

Московский городской суд признал законным продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма, сообщил в Telegram-канале муж Петрийчук Юрий Шехватов. Женщины останутся под стражей как минимум до 10 апреля.

Мера пресечения без изменений — следственный изолятор до 10 апреля, — сообщил Шехватов.

Уголовное дело в отношении Беркович и Петрийчук возбудили в связи с поставленным режиссером спектаклем «Финист — Ясный сокол» о женщинах, знакомившихся в соцсетях с приверженцами радикального ислама.