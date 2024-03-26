В Коми на перевале обнаружили тела попавших под снежный обвал туристов

В национальном парке "Югыд ва" обнаружили тела двоих мужчин, которые попали под снежный обвал. ЧП произошло в районе перевала Мужичьего.

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Об этом заявила пресс-служба МЧС республики в своем Telegram-канале. "РГ" сообщала о том, что два жителя города Печоры и один из Кургана на двух снегоходах отправились на перевал. Там на них сошла снежная лавина. Один не пострадал и сначала пытался самостоятельно искать снегоход с двумя товарищами. Но тщетно. После этого обратился в службу спасателей.

На поиск выехали семь человек, к ним присоединились и семеро местных жителей города Печоры. Поиск вели лавинными щупами. Нашли вещевой мешок. Потом на метровой глубине откопали снегоход.

Как добавили в региональном МЧС, пострадавшая группа не была официально зарегистрирована. Один из мужчин числился в составе другой туристской группы. Теперь специалисты будут выяснять обстоятельства, при которых два человека погибли под лавиной.