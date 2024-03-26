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Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России

Террористическая угроза в России сохраняется, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России
© РИА Новости
«Вы видите, что происходит на территории Белгородской области, Брянской, Курской, это если приграничье», — цитирует его РИА Новости.

Бортников сообщил, что на территории других областей также предотвращали террористические акты, которые организовывались управлением военной разведки и Службой безопасности Украины.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что террористы и те, кто за ними стоят, надеются, что через террористические атаки они смогут расколоть российское общество. Он призвал не допустить этого.

Происшествия
Александр Бортников
Вячеслав Володин
ФСБ
СБУ
Госдума
Белгородская Область
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