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Преступники после теракта в «Крокусе» ехали по трассе со скоростью свыше 140 км/ч

Преступники после теракта в «Крокус Сити Холле» ехали по трассе в сторону Украины со скоростью, превышающей 140 км/ч.

Преступники после теракта в «Крокусе» ехали по трассе со скоростью выше 140 км/ч
© RT на русском

Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что трое соучастников исполнителей теракта предоставили им квартиру и машину, а также перевозили деньги.

Автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, нашли в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Во время преследования была открыта стрельба, машина перевернулась.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка «Ахмат» Минобороны России, которые приняли участие в задержании террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», получат государственные награды.

Происшествия
Александр Бастрыкин
Рамзан Кадыров
Минобороны России
Брянская Область
Чеченская Республика
Украина
теракт