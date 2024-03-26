Московская санавиация помогла воссоединиться паре, пострадавшей в «Крокусе»

Авиамедицинская бригада, прибывшая на место теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», помогла воссоединиться супругам, потерявшим друг друга в толпе при эвакуации. Об этом во вторник, 26 марта, рассказал врач авиамедицинской бригады Московского территориального центра медицины катастроф Павел Бобылев.

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По его словам, бригада эвакуировала пострадавшего при нападении мужчину. У него было обнаружено отравление угарным газом, а также множественные ожоги. Несмотря на уговоры врачей, мужчина наотрез отказался от госпитализации без своей супруги, которая потерялась в толпе.

— Мы разместили пациента в вертолете, и он умолял найти его жену. Он сообщил, что эвакуировался вместе с ней, что она где-то рядом и он не может лететь и не может жить, если мы не будем их эвакуировать совместно, — рассказал Бобылев.

Врачам удалось обнаружить жену пострадавшего неподалеку и разместить ее в вертолете. Сейчас супруги вместе идут на поправку в Институте Склифосовского, передает слова медицинского сотрудника агентство городских новостей «Москва».

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям. В это время здесь вот-вот должен был начаться концерт музыкальной группы «Пикник». Многие поклонники коллектива смогли чудом спастись во время ужасной трагедии, не попав на мероприятие по ряду причин. «Вечерняя Москва» собрала истории самых удивительных спасений.