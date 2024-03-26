Мосгорсуд продлил арест американскому журналисту Гершковичу

Мосгорсуд продлил до 30 июня срок ареста американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в РФ в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе суда. ТАСС

Как сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, о продлении ареста журналисту издания The Wall Street Journal ходатайствовали органы предварительного следствия. RT на русском

Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта 2023 года по подозрению в шпионаже. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналиста не просто подозревают в шпионаже — его «взяли с поличным». В тот же день иностранца доставили в Москву и избрали ему меру пресечения. Представители газеты выразили беспокойство в связи с задержанием своего корреспондента. Вечерняя Москва