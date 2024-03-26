ФСБ предотвратила теракт в Самарской области,

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области. Об этом во вторник, 26 марта, сообщили в пресс-службе ФСБ. Вечерняя Москва

Там отметили, что мужчина 1994 года рождения действовал под патронажем украинских спецслужб, он достал из схрона изготовленное им же самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций. RT на русском

При задержании злоумышленника произошел самоподрыв взрывного устройства, в результате чего террорист погиб. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. Российская газета