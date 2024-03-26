Пропавший во время теракта в «Крокусе» тренер погиб

Российский тренер по айкибудо Ярослав Содрицов погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом России Наталья Руднева.

В списке жертв теракта также оказались семья тренера: жена Ирина и двое взрослых детей — студент Владислав и преподаватель по вокалу Анастасия. Федерация выразила соболезнования родственникам и друзьям погибших.

О пропаже Содрицова стало известно 25 марта. Руднева рассказала, что тренер находился в комплексе со своей семьей.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным, жертвами теракта стали 144 человека, более трехсот пострадали.