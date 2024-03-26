Мошенники разработали способ кражи денег у россиян в аэропортах

Мошенники разработали новый способ кражи денег у россиян. Как сообщает Telegram-канал Mash, злоумышленники ищут своих жертв в аэропорту, представляются сотрудниками банков и предлагают оформить кредитную карту, с которой после сами снимают средства.

Первой жертвой стала сотрудница одной из московских финансовых организаций. По ее словам, она встретила преступника в Домодедово. Женщина приехала в аэропорт за несколько часов до рейса, прошла регистрацию и отправилась в зал ожидания. Там к ней подошел молодой человек с бейджиком банка и предложил оформить кредитную карту. Сперва москвичка отказывалась от услуги, однако после сжалилась и согласилась. Через две минуты парень заявил женщине, что ей отказали в оформлении кредитки. Она не расстроилась и села на самолет.

Уже через несколько часов ей пришло сообщение, что кредитную карту все же оформили. Женщина позвонила в банк и выяснила, что ее пытались обмануть и снять со счета 150 тысяч рублей, однако преступник успел вывести лишь 15 тысяч рублей. Сотрудница банка написала заявление в полицию, злоумышленника разыскивают.