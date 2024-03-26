Рост числа пострадавших почти вдвое при теракте в «Крокусе» объяснили

Почти двукратный рост числа пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», объясняется тем, что люди начали обращаться за помощью к психологам. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале. Lenta.ru

Канал уточнил, что пострадавшие жалуются на отсутствие сна и тревогу. Также в публикации уточняется, что многие из свидетелей теракта столкнулись с появлением психотравм. News.ru

На данный момент точное количество тел, которые остались под завалами, неизвестно. Однако, по последним данным Baza, число пострадавших увеличилось до 361 человека. Газета.Ru