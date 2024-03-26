Площадь обрушения в «Крокусе» составила 7 тыс. кв. метров

Площадь обрушения конструкций в «Крокус сити холле» составила 7 тыс. кв. метров, сообщил участник ликвидации последствий ЧП.

Как сообщил источник ТАСС, площадь обрушения кровли и других конструкций составила 7 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации вокруг теракта сообщил, что спасатели полностью завершат поисковую операцию на месте теракта в «Крокус Сити Холле».