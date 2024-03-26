Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по обвинению в призывах к терроризму.

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«Малюку Василию Васильевичу избрана мера пресечения пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — сообщает пресс-служба судов столицы.

Малюк обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

Глава СБУ объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.