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Стало известно о росте числа пострадавших в «Крокусе» почти вдвое

Число пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло почти вдвое — до 360 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно официальным данным, представленным главой Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным, жертвами теракта стали 139 человек, еще 182 человека пострадали.

МЧС опубликовало список с именами 94 погибших при теракте в «Крокусе»

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по мерам, принимаемым после теракта в «Крокусе», ранее допустила, что число тех пациентов, помощь которым оказали амбулаторно, может быть подвижно, «поскольку люди, которые смогли уйти домой, сейчас обращаются в лечебные учреждения».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — им, по предварительным данным, было подготовлено «окно» для побега на границе с Украиной, рассказывал президент России Владимир Путин. Он также подчеркивал, что Россия знает, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Глава государства призвал найти заказчика.

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