Теракт в «Крокус Сити Холле»: последние новости на сегодня

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт, жертвами которого стали десятки человек. «Рамблер» собрал последние новости о теракте, его расследовании и поисковой операции.

Жертвы и пострадавшие

Вечером 25 марта глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил, что жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали уже 139 человек, включая троих детей. Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что от огнестрельных ранений погибли 40 человек, в результате пожара - 45 человек, передает РИА Новости.

По данным СК, ранения и различные травмы получили 182 человека.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала на совещании с Путиным, что 52 пострадавших в результате теракта выписаны. На стационарном лечении остаются 93 человека, в том числе пять детей, сообщает ТАСС.

МЧС вечером 25 марта опубликовало предварительный список жертв теракта. В нем 95 имен. Список будет корректироваться по результатам судебно-медицинских экспертиз (не все погибшие пока опознаны).

Полная хронология теракта

Бастрыкин сообщил, что к концертному залу террористы на Renault приехали в 18:54 по московскому времени и стали ждать зрителей. В 19:58 они открыли стрельбу из автоматов по людям у «Крокуса».

После этого террористы проникли в холл здания, а потом в сам концертный зал, где они продолжили стрелять в людей.

Затем террористы разлили в концертном зале бензин, подожгли его и покинули зал в 20:11. Когда террористы выезжали со стоянки, они на высокой скорости сбили пешеходов - семью с двумя маленькими детьми. Дети получили тяжелые травмы.

Во время задержания у террористов нашли два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами и пластиковые бутылки с остатками бензина.

Заказчики теракта

Бастрыкин заявил, что обвиняемые по делу о теракте дали подробные показания о заказчиках и тех, кто помогал подготовить теракт. Глава СК сообщил, что помимо четверых исполнителей были задержаны еще три человека. По версии следствия, они помогали террористам - предоставили им квартиру, машину и перевозили деньги.

Путин назвал исполнителей теракта радикальными исламистами, сообщает ТАСС.

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», - подчеркнул он.

Президент РФ подчеркнул, что следствие должно идти объективно и без политической ангажированности, несмотря на желание покарать всех виновников.

Также Путин назвал теракт «акцией устрашения», заявив, что в этом заинтересованы те, «кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

МЧС о противопожарной системе «Крокуса»

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что автоматические противопожарные системы в «Крокусе» сработали штатно, передает ТАСС. По данным МЧС, потушить пожар системам не удалось из-за большой площади возгорания.

Поисковая операция

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что спасатели завершат поисковую операцию во вторник, 26 марта, передает ТАСС. Глава региона подчеркнул, что спасатели разберут от завалов «каждый квадратный метр зала - и партер, и балкон, этаж, который выше».

Один из участников разбора завалов рассказал РИА Новости, что работы ведутся «практически вручную», чтобы не повредить останки людей техникой. Завалы разбирают почти в три смены. В работах участвуют сварщики, монтажники, разнорабочие и спасатели.

«Есть сгоревшие… аккуратно, очень аккуратно снимают все», - подчеркнул собеседник агентства.

Помощь и поддержка

В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что к утру 24 марта более 24 тысяч человек из 86 российских регионов сдали кровь для пострадавших в «Крокусе», передает ТАСС. Благодаря этому получено 4 294 литра цельной крови и 279 литров плазмы.

Глава Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло объявил, что игроки сборных Франции и Чили перед началом товарищеского матча почтят память жертв теракта в Москве минутой молчания, сообщает Europe 1.

«Когда происходят такие события, мы должны проявить большую солидарность с российским народом. Будьте уверены, что Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и своими российскими коллегами», - подчеркнул Диалло.

Главы МИД стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) заявили о полной поддержке действий России по расследованию теракта. Организация подчеркнула «острую необходимость согласованных международных усилий по ликвидации зла терроризма».