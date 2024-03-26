Рабочий рассказал о разборе «Крокуса» почти вручную

Завалы в «Крокус Сити Холле» в Красногорске после теракта разбирают практически вручную. Об этом РИА Новости рассказал один из участвующих в операции рабочий.

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Рабочий сообщил, что завалы «Крокуса» разбирают почти вручную в три смены. Специалисты почти не используют технику, чтобы не повредить останки.

«Есть сгоревшие… аккуратно, очень аккуратно снимают все», — добавил он.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.