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При ночной атаке на Белгород пострадали два человека

При ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

При ночной атаке на Белгород пострадали два человека
© РИА Новости
«Тревожная у нас с вами выдалась ночь. Давно не было ночных атак на город Белгород. Пострадало 2 человека в Белгородском районе, им оказана медицинская помощь», — написал Гладков.

Он добавил, что специалисты проведут домовой обход утром после обстрела ВСУ и быстро приступят к восстановлению, По словам губернатора ночью в Белгородской области не включали сигнал ракетной опасности, чтобы люди после его получения не выходили на улицу и не начинали движение. Гладков поинтересовался у жителей, правильно ли поступают власти.

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