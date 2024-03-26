В Красноярском крае подросток избил девушек из-за их причесок

Подросток избил двух девушек 17-ти и 18-ти лет в столовой на юге Красноярского края из-за их причесок. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Следственным отделом по Минусинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции по факту причинения телесных повреждений двум девушкам 17-ти и 18-ти лет, по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, "16-летний юноша, находясь в заведении общественного питания, спровоцировал конфликт по причине недовольства прическами девушек, в ходе которого причинил им удары по голове и лицу".

Подростка в ближайшее время допросят.

"Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении подростков в Красноярском крае", - пояснили в ведомстве.

Вечером 24 марта две девушки 17 и 18 лет находились в столовой Минусинска, к ним подошел 16-летний парень. Между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого молодой человек ударил девушек. Они были госпитализированы.