Мужчину зарезали в хостеле на юго-востоке Москвы

Труп неизвестного мужчины с ножевыми ранениями обнаружен в хостеле на улице 1-я Текстильщиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 26 марта.

— В хостеле на ул. 1-я Текстильщиков обнаружено тело мужчины 1984 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений, – указано в сообщении.

Нефедова отметила, что Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Накануне суд арестовал жителя юго-востока столицы, обвиняемого в убийстве супруги. Трагедия, о которой идет речь, произошла в квартире на Окской улице. Между супругами произошла ссора из-за личной неприязни. В какой-то момент мужчина взял в руки кувалду и не менее 10 раз ударил благоверную по голове. От полученных ран пострадавшая скончалась на месте. После этого нападавший обратился в правоохранительные органы.