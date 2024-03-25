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Воробьев заявил об угрозе перехода огня с «Крокус Сити Холла» на другие здания

Во время пожара в «Крокус Сити Холле» существовала опасность перехода огня на другие здания, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом пишет ТАСС.

Воробьев заявил об угрозе перехода огня с «Крокус Сити Холла» на другие здания
© РИА Новости

Он напомнил, что «Крокус» представляет собой неразрывную цепь зданий.

«Была заметная опасность, что огонь может распространиться на еще более серьезные объекты», — указал глава региона.

Этого удалось избежать благодаря работе пожарных и спасателей, добавил политик.

Ранее стало известно, что площадь обрушения крыши «Крокус Сити Холла» после теракта 22 марта составила семь тысяч квадратных метров. Площадь возгорания в здании концертного зала составила 12,9 тысячи квадратных метров.

МЧС заявило о разборе 90 процентов завалов в зрительном зале «Крокус Сити Холла».

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