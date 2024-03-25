Бастрыкин заявил, что четверо исполнителей теракта в "Крокусе" признали вину

Все четверо исполнителей теракта в "Крокус сити холле" признали вину, еще трое задержаны за помощь террористам. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Четверым исполнителям теракта предъявлены обвинения, и они заключены под стражу. Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке к теракту. Следствием, кроме того, установлены и задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке тракта. Предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, переводили денежные средства", - сказал он.

Глава СК уточнил, что в отношении троих фигурантов в суд направлено ходатайство о заключении под стражу.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал в понедельник по обвинению в участии в теракте еще троих фигурантов дела - братьев Исломовых и их отца Исроила Исломова. Им вменяется п. "б", ч. 3, ст. 205 УК РФ, который предусматривает участие в террористическом акте группой лиц. Максимальное наказание по этому составу - пожизненное лишение свободы. Накануне суд заключил под стражу четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.