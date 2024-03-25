В квартире обвиняемых нашли инструменты подготовки к теракту в «Крокусе»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе совещания по ситуации вокруг теракта в «Крокус Сити Холле» сообщил, что в квартире обвиняемых нашли инструменты подготовки к преступлению, передает ТАСС.

По его словам, было проведено более 200 осмотров и изъято более тысячи различных предметов, имеющих значение для расследования. Назначено более 90 экспертиз, в том числе баллистические, генетические, дактилоскопические.

«При обыске в квартире, где проживали обвиняемые, помимо следов их рук, обнаружены фрагменты ткани и инструменты, которые использовались при подготовке к нападению», — заявил Бастрыкин.

Он добавил, что в машине террористов обнаружили пистолет ПМ без патронов и магазин от автомата Калашникова с 30 патронами.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме.