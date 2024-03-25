СК озвучил число допрошенных после теракта в «Крокусе» людей

Свыше 130 человек, которые пострадали в результате теракта в «Крокус Сити Холле», были допрошены следствием, заявил глава СК России Александр Бастрыкин на совещании по ситуации вокруг нападения на концертный зал. По его словам, на данный момент проводится 160 судебно-медицинских и генетических экспертиз для опознания жертв и установления причины смерти.

Назначено и проводится 160 судебно-медицинских и генетических экспертиз для установления причины смерти и идентификации личности погибших. Допрошено 131 человек из числа потерпевших и более 500 свидетелей, — уточнил Бастрыкин.

По итогам показаний выяснилось, что пожар начался в результате действий обвиняемых, которые разлили принесенный с собой бензин в зрительном зале, подчеркнул глава СК. Ведомство продолжает расследование с целью определения заказчиков и организаторов преступления.

Ранее Бастрыкин объявил, что число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 139 человек. По его словам, первоначальные результаты расследования указали на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен.