Следственный комитет (СК) установило полную хронологию произошедших в «Крокус Сити Холле» событий. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

© СК РФ

— Следствием установлена вся хронология произошедших событий, — заявил председатель СК.

Бастрыкин отметил, что при задержании террористов были обнаружены два АК-74, более 500 патронов, а также 28 магазинов и бутылки с остатками бензина. По словам председателя СК РФ, по делу о теракте в «Крокусе» проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. Бастрыкин подчеркнул, что теракт был тщательно спланирован, все четверо обвиняемых на допросе признали свою вину, передает сайт Кремля.

Среди прочего председатель СК РФ сообщил, что 139 человек, в том числе трое детей, погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Из общего числа погибших от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара 45 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен руками радикальных исламистов, сообщил президент России Владимир Путин. Российский лидер указал, что произошедшее «вполне логично» вписывается в акции устрашения, которые проводит киевский режим.

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям. Последние подробности о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».