Двое из обвиняемых в теракте прилетели в Москву в начале марте на одном рейсе

Двое из обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" прибыли в Москву 2 марта 2024 года на одном рейсе. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в структурах безопасности в Турции. По словам источника, террористы ненадолго приезжали в Турцию, чтобы обновить разрешение на пребывание в Российской Федерации. 25 марта Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на "Крокус Сити Холл". Все четверо — граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде как минимум двое из них признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение. 25 марта в СМИ появились многочисленные свидетельства того, что террористы планировали свое нападение заранее. Подробнее о ситуации — в материале "Газеты.Ru". Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. "Газета.Ru" вела трансляцию событий.

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