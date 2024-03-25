Две жительницы ЛНР стали жертвами теракта в "Крокус сити холле"

Две жительницы Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР) стали жертвами теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Жертвами страшного теракта в "Крокус сити холле" стали две жительницы Кременского района. Мать и дочь пришли в концертный зал, чтобы послушать артистов своей любимой группы "Пикник". И погибли от рук безжалостных террористов. Светлая память нашим землячкам", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших.