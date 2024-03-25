Группа быстрого реагирования частной охранной организации (ЧОО), охранявшей "Крокус сити холл", базировалась в соседнем с ним здании, однако не выехала на место после теракта. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Ранее Хинштейн сообщал, что ООО "ЧОП "Крокус Профи", которая охраняла "Крокус сити холл", имела в своем арсенале служебное оружие, однако охранники на месте несли службу без него и без спецсредств.

"Арсенал хранится в соседнем здании от "Крокуса" (Красногорск, Международная, 6), но охранники несли службу без него. Там же базируется и группа быстрого реагирования ЧОО, которая, однако, на место после теракта тоже не выезжала", - подчеркнул Хинштейн.

Так, отметил он, на вооружении охранявшей "Крокус" ЧОО "находится несколько десятков единиц боевого служебного оружия", в том числе пистолеты "ИЖ-71" и самозарядные ружья "Сайга-20КВ". Хинштейн также добавил, что в общей сложности под охраной "Крокус Профи" находится 17 объектов.

Ранее депутат сообщил, что в Госдуме прорабатывают изменения в закон, которые обяжут частные охранные организации обеспечивать вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности, к которым в том числе относятся торговые центры. Так, подчеркивал он, "нет ничего странного, что Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны" "Крокус сити холла", так как по закону ЧОО сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания, а лишь обязаны иметь в своем арсенале служебное оружие.