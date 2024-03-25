Суд арестовал шестого и седьмого обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»
Суд арестовал шестого и седьмого обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Исраила Исломова и Аминчона Исломова.
«Избрать меру пресечения в отношении Исраила Исломова в виде заключения под стражу сроком до 22 мая», — сказано в сообщении.
Такая же мера была избрана в отношении Аминчона Исломова.
СК потребовал арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Диловара Исломова — пятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».