Суд арестовал шестого и седьмого обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Исраила Исломова и Аминчона Исломова.

«Избрать меру пресечения в отношении Исраила Исломова в виде заключения под стражу сроком до 22 мая», — сказано в сообщении.

Такая же мера была избрана в отношении Аминчона Исломова.

СК потребовал арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Диловара Исломова — пятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».