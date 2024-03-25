Басманный суд Москвы в понедельник, 25 марта, арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Исроила, Аминчона и Диловара Исмаиловых (отца и двух сыновей) заключили под стражу до 22 мая.

Журналисты отметили, что рассмотрение ходатайств следствия проходило в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.

По данным следствия, Диловар Исломов родился в Душанбе, затем переехал в Россию, получил гражданство и устроился работать таксистом. В преступную группу его не позднее 11 марта 2024 года вовлек Шамсидин Фаридуни, один из исполнителей теракта.

Обвиняемый владел автомобилем Renault, на котором злоумышленники скрылись с места преступления, однако в феврале он его якобы продал: полис ОСАГО на машину так и остался у Исломова и не был переоформлен.

В свою очередь, Аминчона Исломова вовлекли в состав преступной группы не позднее января 2024 года. Во время процесса он заявил о своей невиновности.

Напомним, что 23 марта силовики в Брянской области задержали четверых исполнителей теракта. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Правоохранители оперативно доставили задержанных в Москву. В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.

Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

СК потребовал арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

В понедельник в этот же суд поступило ходатайство следствия об аресте ещё трёх фигурантов дела: родственников Диловара, Исроила и Аминчона Исломовых.