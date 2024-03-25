Стала известна роль одного из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Один из обвиняемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" 24-летний Диловар Исломов являлся владельцем белого автомобиля Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Исломов — гражданин России. Родился в Душанбе. Последние два с половиной месяца он владел автомобилем Renault, на котором террористы приехали к "Крокус Сити Холлу" и скрылись с места преступления.

25 марта в суд были доставлены еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Речь идет об Исроиле Исломове и двух его сыновьях, Аминчоне и Диловаре. Накануне их вызвали в Следственный комитет России на допрос. Позднее мужчин задержали по подозрению в причастности к теракту.

Вечером 22 марта в московском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник крупный пожар. 25 марта Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на "Крокус Сити Холл". Подробнее — в материале "Газеты.Ru".