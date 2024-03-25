В Басманный суд Москвы поступило еще три материала в отношении фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Lenta.ru

Поступило три материала в отношении обвиняемых Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича, а также подозреваемого Исломова Исроила Ибрагимовича. RT на русском

Отмечается, что СК просит арестовать двух братьев и их отца по данному делу. ТАСС

«Диловар Исломов — последний владелец автомобиля „Рено“, на котором передвигались обвиняемые в теракте», — передает telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия». Ura.Ru