Минздрав Подмосковья опубликовал обновленный список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в понедельник, 25 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Список актуален по состоянию на 15:00 по московскому времени. Всего в нем находятся 119 человек, госпитализированными остаются 96 человек. Список опубликован на официальном сайте Минздрава Подмосковья.

В тот же день подмосковный минздрав сообщил, что почти 500 медицинских работников привлекли для помощи пострадавшим в «Крокусе», дополнительно в больницах развернули 390 коек. Более того, дежурившие в больницах смены пополнили еще 245 врачей, а также 239 фельдшеров и медицинских сестер.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 22 марта. Около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям. Последние подробности о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

25 марта Басманный суд Москвы арестовал всех четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».