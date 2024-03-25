Подозреваемого в убийстве подмосковных пенсионерок поймали во Вьетнаме

Подозреваемого в убийстве трех пенсионерок в подмосковной деревне Свитино задержали во Вьетнаме. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 25 марта.

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По ее словам, подозреваемого задержали сотрудники Интерпола 23 марта во Вьетнаме. В это время 34-летний фигурант пересекал границу страны. Местные правоохранители передали злоумышленника своим российским коллегам.

Подозреваемого доставили на допрос в СК. Ему предъявлено обвинение по статьям «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений», «Разбой», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

— К настоящему времени следователями и криминалистами назначено более 20 различных судебных экспертиз, допрошены свидетели и потерпевшие. Сбор и закрепление доказательств продолжается, — резюмировала Врадий.

Накануне пресс-служба генерального консульства РФ в Хошимине сообщила о задержании фигуранта. Отмечалось, что это произошло по запросу российской стороны.

Тела трех застреленных пенсионеров обнаружили в среду, 7 февраля, в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. По факту убийства трех женщин Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям. К расследованию подключили опытных следователей и криминалистов. Сообщалось, что ему удалось сбежать за границу. О том, что известно о трагедии, — в материале «Вечерней Москвы».