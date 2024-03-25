В СК России отчитались о ходе расследования теракта в «Крокусе»: главное

Следственный комитет устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном на сайте ведомства.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек и пострадали 182. Возбуждено уголовное дело.

Сегодня в ходе оперативного совещания под председательством главы СК России Александра Бастрыкина следователи доложили о том, как идет расследование преступления.

«В настоящее время продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов», - отметили в пресс-службе.

В СК России подчеркнули, что в рамках уголовного дела ведутся «сложные криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего».

Также следственной группе было поручено продолжить допросы свидетелей, провести детальный анализ документов и «иных данных», которые позволят установить, как функционировали системы оповещения, и была ли у людей возможность покинуть здание через выходы для эвакуации.

Напомним, что все непосредственные исполнители теракта были задержаны. Суд в Москве поместил под стражу Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода и Шамсидина Фаридуни. Двое из них полностью признали вину. По предъявленному обвинению в террористическом акте им грозит пожизненный срок.