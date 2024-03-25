Пострадавший при теракте в «Крокусе» рассказал о спасении через разбитое стекло

Пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле» россиянин, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что спасся с супругой в первые минуты атаки. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл подробности о том, как ему удалось пережить нападение и помочь другим.

Сергей (имя изменено) пришел на концерт с супругой. По его словам, во время нападения они стояли на входе, перед рамками металлоискателей в левом ряду. Когда террористы вошли в помещение и открыли огонь, супруги вместе с толпой забились в ближайшую нишу по левую сторону от рамок, рассказал собеседник «Ленты.ру».

Это самый первый штурм, который есть на видео, когда сверху съемка еще. С левой стороны стоит один стрелок и стреляет в толпу людей. Толпу не видно практически, потому что она как раз в этом коридорчике, и мы там были

«Нам дико повезло, что мы были в середине. Мы как бутербродик были. В тех, кто пытался первыми выскочить впереди нас, стреляли, и в ребят сзади, которые быстро торопились спастись. Жена — хрупкая девочка, ее затоптали мужики, кто пытался быстрее спастись. Они оказались сверху нее, и их расстреляли, а она из-под них уже вылазила. У меня вот крови моей практически нет, но у меня вся одежда в крови, вообще, полностью, куртка, футболка, все», — поделился пострадавший.

Сергей рассказал, что стал выбираться дальше, когда боевики пошли в другую часть «Крокус Сити Холла».

А еще что хорошо, у них 5.45 (миллиметров калибр) был. Если бы был 7.62, мы бы погибли, потому что там пробивная сила мощная очень, рикошет и так далее, два тела точно бы пробивало насквозь. Очень повезло, что они с 5.45 пошли

Во время нападения витринное уличное стекло пострадало от пуль, покрывшись паутиной, но выстояло, объяснил Сергей. Мужчина предположил, что оно было покрыто какой-то защитной пленкой. Вместе с другим мужчиной Сергей пробил в стекле отверстие кулаками и помогал выбираться женщинам и детям.

«Когда иллюминатор уже пробит был, дырка была в окне, некоторые даже лезли такие наглые вперед. Я говорю, давайте женщин и детей сначала. Хотелось ногой даже затолкнуть обратно нескольких. Трудно их судить», — вспомнил пострадавший.

Вместе с супругой он получил осколочные ранения.

«Я более-менее еще. То, что стекла разбивал — руки разрезаны, и в бедро щебень что ли залетел. А супруга сильнее пострадала, у нее голова, но не так критично, мы на ногах. Были в травмпункте, нам оказали первую медицинскую помощь. Сейчас наблюдаем, промываем перекисью, перевязки самостоятельно делаем», — заключил он.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.