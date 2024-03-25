Россияне массово стали получать провокационные предложения об участии в терактах

В мессенджерах россиянам массово поступают провокационные предложения об участии в терактах, сообщает Baza.

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По данным издания, жители Москвы, Хабаровска, Владивостока и других городов страны получают сообщения от неизвестных, которые предлагают за вознаграждение минировать торговые центры, школы и места массового пребывания людей, а также взрывать поезда.

В представленных скриншотах желающих предлагается обеспечить оружием и планом совершения терактов. За теракт обещают от 250 тысяч рублей до двух миллионов рублей. При этом, людям угрожают.

Одно из подобных сообщений получила 14-летняя школьница вечером 24 марта, когда ехала в поезде Йошкар-Ола-Москва. Девочка испугалась и сообщила в полицию. Силовики проверили состав и ничего подозрительного не обнаружили.

Уже проверено 38 торговых центров Московской области после этой рассылки.