Террористы дважды посещали подмосковный «Крокус Сити Холл» до совершения теракта. Их опознали водители такси.

«Два таксиста опознали террористов. Те ездили в „Крокус“ и на „ВДНХ“ в дни перед терактом», — написал telegram-канал 112, ссылаясь на источник.

Сообщается, что 21 марта Денис К. подвозил двух подозрительных пассажиров, они выехали с Анадырского проезда, при этом место посадки было в глуши, очень далеко от жилых домов. Мужчины сразу не понравились водителю, они доехали до «ВДНХ» и вышли на улице Сельскохозяйственной, расплатившись наличными.

Кроме того, по данным канала, 7 марта таксист Шамсутдин Г., вез «странного гражданина» от «Крокуса» до деревни Путилково. Пассажир неплохо говорил по-русски, был в хорошем настроении и всю дорогу общался с водителем. 24 марта водители увидели тех подозрительных мужчин в новостях и написали заявление в полицию, заключили в сообщении.

Один из зрителей «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Трагедия унесла жизни 137 человек, среди которых были дети. Также более 180 граждан пострадали. Басманный суд в Москве 25 марта арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая, передает RT.