Никто из четверых обвиняемых в теракте в "Крокусе" не смог найти себе адвоката

Интересы всех четверых обвиняемых в теракте в "Крокус сити холле" представляли адвокаты, предоставленные государством, ни один защитник не вызвался добровольно защищать фигурантов дела. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Защиту всех четверых обвиняемых осуществляли адвокаты, предоставленные государством", - сказала собеседница агентства.

Басманный суд накануне арестовал четверых обвиняемых - Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Постановления пока не вступили в силу и могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.