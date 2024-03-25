Бастрыкин поручил установить организаторов  теракта в «Крокусе»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Он поручил установить организаторов преступления и выяснить, была ли возможность у посетителей покинуть центр через эвакуационные выходы.

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Следственная группа доложила Бастрыкину о проводимых мероприятиях в соответствии с детальным планом расследования. В настоящее время продолжаются следственные действия с обвиняемыми, чтобы получить информацию о подготовке и совершении теракта, а также установить иных соучастников преступления, в том числе организаторов, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

В рамках расследования назначены и проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы, которые позволят восстановить полную картину произошедшего.

Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе сотрудников центра, а также детальный анализ документов и иных данных. Кроме того, предстоит установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у посетителей возможность оперативно покинуть здание через эвакуационные выходы.

Напомним, Басманный суд заключил под стражу всех четверых обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Были арестованы Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. На русском в суде разговаривал только Фаридуни. Файзова доставили в Басманный суд Москвы на кресле-каталке.