РИА Новости сообщило, что диктор чемпионата России по танцевальному спорту призывал не паниковать и не покидать территорию «Крокус Экспо», когда начался теракт. Агентство опубликовало запись трансляции соревнования.

В своем обращении диктор ссылался на главную судейскую коллегию, призывавшую не паниковать и не бежать в раздевалку.

«Потому что тем самым вы можете подвергнуть свою безопасность... У нас довольно большая давка происходит в раздевалке. Уважаемые спортсмены, вы можете не переживать и не покидать территорию наших площадок», - объявил диктор.

Как отмечает РИА Новости, после теракта в Telegram-каналах появились жалобы участников конкурса, что их начали эвакуировать лишь спустя некоторое время после начала стрельбы.

Глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова ранее сообщила ТАСС, что никто из участников чемпионата России по танцевальному спорту не пострадал. Она подчеркивала, что организаторам удалось не допустить паники.

«Нам удалось вывести судей, руководство федерации вышло последними, убедившись, что никого нет из участников», - сообщала Ерастова.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании.

По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 137 человек, их количество может увеличиться. По информации Минздрава Московской области, пострадали 182 человека.

Четверо исполнителей теракта арестованы.