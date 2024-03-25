Из консультативно-диагностического центра (КДЦ) "Измайловский" Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н. И. Пирогова были эвакуированы 900 человек из-за информации о минировании. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе НМХЦ им. Н. И. Пирогова.

"Подтверждаем, что была эвакуация. Было эвакуировано здание КДЦ "Измайловский", то есть поликлиника. Было эвакуировано 900 человек, пострадавших нет. Проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале Shot сообщалось, что на почту НМХЦ им. Н. И. Пирогова поступило сообщение о минировании. В письме говорилось, что на нескольких этажах якобы были спрятаны четыре рюкзака с самодельными взрывными устройствами с таймером, установленным на 40 минут.