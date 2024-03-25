При теракте в «Крокус Сити Холле» погиб гражданин Молдавии
Один гражданин Молдавии погиб в результате теракта в торговом центре «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом 25 марта сообщается на странице министерства иностранных дел республики в соцсетях.
Такую информацию в дипведомство предоставило молдавское посольство в России. Иностранные дипломаты выразили искренние и глубокие соболезнования семье, родным и друзьям погибшего.
«Посольство Молдавии в Москве находится в постоянном контакте с местными властями и готов предпринять все необходимые консульские действия», — уточнили в МИД.