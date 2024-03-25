При теракте в «Крокус Сити Холле» погиб гражданин Молдавии

Один гражданин Молдавии погиб в результате теракта в торговом центре «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом 25 марта сообщается на странице министерства иностранных дел республики в соцсетях.

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Такую информацию в дипведомство предоставило молдавское посольство в России. Иностранные дипломаты выразили искренние и глубокие соболезнования семье, родным и друзьям погибшего.